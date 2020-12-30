В аэропорту Йемена прогремел взрыв с многочисленными жертвами

В аэропорту Йемена прогремел взрыв / Фото: REUTERS

В Йемене в аэропорту города Аден во время прибытия представителей нового правительства случился мощный взрыв, который унес жизни более двух десятков человек.

Как сообщает Alarabiya, взрыв прогремел внутри терминала, однако это произошло до того, как министры вышли из самолета.

По сведениям очевидцев, в здании аэропорта разорвались три минометных снаряда, мины попали в зал прилета.

Уточняется, что один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, очевидцы слышали стрельбу.

Уже известно о минимум 27 погибших в результате взрыва. Такие данные озвучил представитель правительства Йемена. По словам источника, также ранены десятки человек.

Читайте такжеВ Балтиморе прогремел мощный взрыв, много пострадавшихМестные СМИ сообщают, что никто из членов правительства не пострадал. Чуть позже их перевезли под усиленной охраной в президентский дворец Эль-Маашик.

В то же время премьер-министр страны Маин Абдель Малик назвал взрывы терактом и частью войны с йеменским государством.

Отметим, в ноябре 2019 года было заключено соглашение между президентом Абд-Раббу Мансуром Хади и сепаратистским Южным переходным советом. В стране существует давний политический конфликт за передел власти и сфер влияния, который пытаются урегулировать Саудовская Аравия и ОАЭ.