В Армении и Азербайджане сделали заявление по событиям в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения продолжают бои за Нагорный Карабах / Reuters

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается. В Ереване обвиняют в эскалации ситуации и нарушении перемирия Турцию с Азербайджаном. В Баку считают, что реальный режим прекращения огня могут установить только военные, а заявления Армении об участии в конфликте боевиков из Сирии ничем не обоснованы.

Об этом сообщает телеканал Украина 24.

По мнению депутата Национального собрания Армении Ануш Белгоян, Турция и Азербайджан ответственны за продолжение военных действий в районе Нагорного Карабаха. Анкара с первых дней конфронтации выступает на стороне Баку – ее действия способствуют эскалации вооруженного противостояния.

"Она (Турция, - ред.) призывает Азербайджан к продолжению военных действий, критикует усилия международных посредников, которые пытались призвать стороны к миру", - считает парламентарий.

Также она добавила, что перемирие не соблюдается: Степанакерт постоянно обстреливается, а в Гадруте, где идут ожесточенные бои, после установления режима прекращения огня появились диверсионные группы, которые намеревались захватить город.

"Нужно сказать, что мы имеем дело с коалицией Турции и Азербайджана, которые перекинули в регион экстремистов из джихадистских группировок", - добавила Белгоян.

Депутат азербайджанского парламента Расим Мусамбеков, комментируя продолжение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, заверил, что перемирие должны устанавливать не политики, а военные.Читайте такжеАлиев заявил об освобождении новых территорий в Карабахе: в Ереване ответили

"Это должны встретиться военные, поработать над картой. Потому что сейчас позиции перемешаны: одна высота у азербайджанцев, другая – у армянской стороны. В таких условиях обеспечить долгосрочное перемирие практически невозможно. Это перемирие было названо гуманитарным – для того, чтобы пленные и останки погибших были переданы друг другу", - добавил политик.

Также Мусамбеков подчеркнул, что Армения, несмотря на заявления, не может доказать присутствия в зоне конфликта наемников из Сирии.

Конфликт в Нагорном Карабахе