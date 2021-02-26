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В Армении назвали сценарий, при котором Генштаб пойдет на свержение власти Пашиняна

26 февраля 2021, 05:33
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Решение Генштаба не было спонтанным, оно могло быть реализовано под внешним давлением, считает Армен Бадалян.

Пашинян
Генштаб осуществит военный переворот в Армении, если правительство Пашиняна применит к армии силу – эксперт / Reuters

Заявление Генштаба Вооруженных сил Армении сигнализирует о том, что против действующей власти выступила вся армия страны. Соратники Пашиняна, а также полиция и внутренние войска, не смогут справиться с ситуацией, так как среди них нет единства. Не исключено, что может произойти гражданское противостояние, однако если в Ереван введут войска, то все сторонники действующего премьера не будут бороться за действующую власть, сказал изданию Sputnik политтехнолог Армен Бадалян.

По его словам, против Пашиняна выступила фактически вся армянская армия. Власти не смогут ничего противопоставить вооруженным силам.

"Под заявлением подписался не только глава Генштаба Оник Гаспарян, но и главы всех корпусов, а это значит, что против власти вся армия. И если даже премьер раздаст оружие своим сторонникам, то не сможет противостоять вооруженным силам", - считает эксперт.

Также он утверждает, что Пашинян опирается на поддержку депутатов и внутренних войск, однако не все из них одобряют действия нынешних властей. Никто из них не пойдет на борьбу любой ценой. Столкновения возможны, однако если в Ереван будет введена армия, военные победят.Читайте такжеЭксперт раскрыл причину, почему Армения оказалась на грани военного переворота

"Его сторонников немного и столкновения не исключены. Если в город будут введены войска, все разбегутся, в том числе и сторонники Пашиняна. Они точно не "смертники", - сказал Бадалян.

При этом он подчеркнул, что если действующие власти применят силу против армянской армии, глава Генштаба Оник Гаспарян решится на вооруженный переворот. И тогда будет реализован худший для Пашиняна сценарий. Решение Генштаба не является спонтанным – это заранее спланированные действия, которые могли быть реализованы при поддержке внешних сил.

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