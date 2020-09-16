В Беларуси оппозиционерке Колесниковой предъявили обвинение

Предъявление обвинения Колесниковой состоялось в последний день ее предварительного содержания под стражей в следственном изоляторе.
Сотрудники Следственного комитета Беларуси предъявили обвинение известной оппозиционерке и члену Координационного совета страны Марии Колесниковой.
Об этом сообщается на официальном интернет-портале Следкома Беларуси.
Предъявление обвинения Колесниковой состоялось в последний день ее предварительного содержания под стражей в следственном изоляторе. Оппозиционерке предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти в Беларуси.
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Протесты в Беларуси - задержание Марии Колесниковой:
- 7 сентября оппозиционерку похитили неизвестные прямо в центре столицы Беларуси.
- 8 сентября беларусские пограничники не смогли выдворить ее из страны в пределы Украины, поскольку женщина порвала свой паспорт.
- 9 сентября отец Марии Александр Колесников рассказал, что его дочь арестована и находится в следственном изоляторе № 1 на улице Володарского.
- Сама женщина заявила, что силовики регулярно ей угрожали физической расправой.
- Адвокат Колесниковой Людмила Казак рассказала ‒ состояние здоровья ее подопечной в СИЗО ухудшается. В частности оппозиционерка страдает от тяжелой аллергии на пыль, кашля, насморка и сильного зуда.
Автор: Дмитрий Видоменко