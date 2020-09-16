В Беларуси оппозиционерке Колесниковой предъявили обвинение

Мария Колесникова / Reuters

Сотрудники Следственного комитета Беларуси предъявили обвинение известной оппозиционерке и члену Координационного совета страны Марии Колесниковой.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале Следкома Беларуси.

Предъявление обвинения Колесниковой состоялось в последний день ее предварительного содержания под стражей в следственном изоляторе. Оппозиционерке предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти в Беларуси.

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Протесты в Беларуси - задержание Марии Колесниковой: