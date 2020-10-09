В Бейруте вновь прогремел мощный взрыв

В районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни.
Сегодня вечером в столице Ливана Бейруте вновь прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде.
Об этом пишет Daily Star.
По словам местных жителей, они почувствовали "ударную волну".
В районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако официально данная информация еще не подтверждена.
На месте взрыва работают военные и службы экстренной помощи.
Информации о жертвах или раненых пока нет.
Взрыв в порту Бейрута:
- 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.
- Позже из-за массовых акций протеста, которые вспыхнули в Ливане после мощных взрывов в порту, правительство решило в полном составе уйти в отставку.
- Мощный взрыв в порту Бейрута, который произошел 4 августа, нанес ущерб на 15 млн долларов.
Автор: Екатерина Трохимчук