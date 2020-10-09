В Бейруте вновь прогремел мощный взрыв

В Бейруте прогремел взрыв

Сегодня вечером в столице Ливана Бейруте вновь прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде.

Об этом пишет Daily Star.

По словам местных жителей, они почувствовали "ударную волну".

В районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако официально данная информация еще не подтверждена.

На месте взрыва работают военные и службы экстренной помощи.

Информации о жертвах или раненых пока нет.

Взрыв в порту Бейрута: