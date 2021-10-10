В Большом театре в Москве прямо во время спектакля декорация убила артиста / УНИАН

В субботу, 9 октября, в Большом театре Москвы произошел трагический случай - там погиб 37-летний артист, задействованный в массовой сцене во время спектакля.

Как сообщает Telegram канал Mash, во время вечернего представления оперы "Садко" одному из артистов миманса (мимического ансамбля для массовых сцен) придавило шею декорацией, от чего он скончался на месте. Как выяснилось, погибший — 37-летний Евгений Кулиш.

По словам очевидцев, он не успел отойти, когда на сцену опускались декорации. Зрители не сразу поняли, что что-то пошло не так. Спектакль прекратили криками: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь".

После несчастного случая занавес на сцене резко опустили и объявили антракт. Через полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам.

В Большой театр прибыли сотрудники скорой помощи, которые уже ничем не могли помочь пострадавшему, и полицейские.

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СМИ пишут, что роль Кулиша была простой — он должен был вынести стул, поставить его на сцену, а затем отойти влево или вправо, но почему-то стал двигаться назад. Другие артисты предупреждали его о декорации, которая опускается, но он не успел среагировать, и конструкция ударила его по голове. Он умер на сцене до приезда скорой помощи.

Сейчас проверяется версия о состоянии алкогольного опьянения погибшего актера.

"У нас настолько эта техника технически правильно настроена, что невозможно поверить, что что-то могло случиться", — прокомментировала этот случай одна из сотрудниц театра.

Евгений Кулиш служил в Большом театре почти 20 лет — с 2002 года.

Евгений Кулиш погиб в Большом театре / соцсети

Напомним, ранее в Москве 13-летний школьник получил ожог сетчатки правого глаза после похода в театр. Это произошло из-за того, что во время выступления на мальчика навели луч из лазерной указки. В больнице пострадавшему поставили диагноз "лучевой ожог сетчатки глаза".