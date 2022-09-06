В Британии миллионер ушел из семьи ради беженки из Украины

Хокон Оверли влюбился в украинку / Фото pixaby

В Великобритании 52-летний миллионер, бывший управляющий кредитной фирмы Wonga, Хокон Оверли влюбился в 39-летнюю украинку, которую его семья приютила в своем имении. Мужчина покинул свою семью ради новой любви.

Британский предприниматель активно лоббировал правительственные программы, которые позволили бы украинским беженцам прибывать в Великобританию, пишет The Sun. Когда правительство согласовало программу, Оверли поселил в своем имении в графстве Суррей 39-летнюю беженку из Украины Марию П.

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После того, как женщина несколько месяцев пожила в его имении, между Оверли и украинкой вспыхнули чувства. Миллионер даже оставил свою жену с детьми.

Состояние Оверли в Британии оценивается в 5 млн фунтов стерлингов.

Уроженец Норвегии Хокон Оверли изучал математику в Университете Осло, а также имеет степень по экономике в Университете Дарема.

Оверли заработал свои деньги в первые годы бума доткомов, основав в 1997 году успешную компанию - онлайн-биржевого маклера Self Trade. Оверли также работал в JP Morgan и был инвестиционным банкиром в ING Barings.

Как сообщал Главред, ранее украинская актриса и волонтер Ирма Витовская-Ванца обратилась к украинским беженцам в Италии с призывом не позорить Украину.

Ранее в Дании украинские беженцы устроили громкую вечеринку с танцами и алкоголем. На вызывающее поведение обратили внимание местные волонтеры.

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