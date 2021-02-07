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В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина

7 февраля 2021, 18:56
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Светлана Кривоногих приезжала в Британию еще в 1990-х годах.

Светлана Кривоногих
Светлана Кривоногих / Проект

В Британии рассказали новые подробности о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих, которую росСМИ называют тайной любовницей президента России Владимира Путина.

Женщина могла быть связана с КГБ, рассказала супружеская пара из Великобритании, конверт письма к которым "засветился" на фото в Instagram дочери Кривоногих, Елизаветы, пишет The Daily Mail.

По словам мистера и миссис Хакл из Борнмуа, в 1997 году у них гостила Светлана Кривоногих.

"У меня было ощущение, что ее семья имеет какое-то отношение к КГБ, поскольку она очень защищалась, когда я упомянул их. Пока она жила у нас, она поехала в Финляндию к своему парню, - рассказал мистер Хакл, о котором и идет речь. - Она никогда не называла нам его имени, но сказала, что он был очень зол, когда она сказала ему, что ей не разрешают ехать".

По его словам, Светлана более 20 лет назад остановилась в их доме, дабы изучать английский язык.

"Нам были нужны деньги, поэтому у нас остались студенты, изучающие иностранные языки. Светлана была настоящим персонажем, настоящей русской. В 1997 году она оставалась здесь примерно на две-три недели, чтобы изучать английский язык", - рассказал он.

По его словам, Кривоногих тогда признавалась, что живет в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

"Когда она увидела, что у нас есть русская машина (скромная Лада), она сказала, что ехала домой на кабриолете Mercedes-Benz", - добавил Хакл.

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Владимир Путин и Светлана Кривоногих:

  • Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.
новости России Владимир Путин Светлана Кривоногих
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