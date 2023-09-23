В чем ключевое отличие наших целей с США по войне в Украине

Краткая рефлексия после многих встреч в США: для США война в Украине, к сожалению, один из многих конфликтов на глобальной карте. Но роль Украины имеет специфику - это ворота в Европу и стабильность всего региона. Поэтому главная задача - не пустить Россию в Европу.
Важно понять, что США не имеет целью освободить всю территорию Украины ... это только наша цель. У США есть цель - не пустить Россию дальше в Европу, вернуть стабильность в регион и прекратить человеческие жертвы. Это ключевое отличие наших позиций.
Дополнительные (но не основные) цели США:
- Энергетическая безопасность региона (без России)
- Продовольственная безопасность (без России)
Кроме того, война в Украине вновь вернула Америке максимальное влияние в мире, плюс перезагрузка НАТО, плюс огромные заказы оборонному комплексу, что поддержало американскую экономику и рабочие места.
Ну и для американских элит важно соответствовать ожиданиям своего электората и иметь повестку "миротворцев" на следующих президентских выборах в ноябре 2024. Миротворцем можно лишь прекратив войну и здесь есть 2 сценария:
1. помочь Украине одержать победу в войне (2-я армия мира) в чем американцы откровенно очень сомневаются
2. заставить стороны подписать "мирное соглашение" (условия не важны, важен сам факт)
И по второму сценарию нас ведут. Подтверждением этого сценария является сообщение в американских СМИ, что конфликт в Украине продлится 7-8 лет. А выборы уже через год…
Итак, наша победа, освобождение Украины, это только наша мотивация и цель, что требует других подходов к обеспечению страны ресурсами, вооружением и "новой экономической политики военного времени". Вопрос увеличения поддержки США лежит в плоскости изменения целей и мотивации Штатов в Украине. А это возможно при перезагрузке наших отношений, что основывается на проявлении нами субъектной позиции и переходе в формат взаимовыгодных региональных проектов.
Но насколько мы готовы к этому? Насколько мы готовы мыслить и действовать стратегически? Насколько мы ментально готовы перейти с позиции жертвы в позицию партнера, хоть и младшего? Это вопрос.
Кто такой Анатолий Амелин
Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, был членом совета директоров Национального депозитария.