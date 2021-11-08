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В Европе снова взлетела цена на газ: Газпром не взвинтил поставки топлива по указу Путина

8 ноября 2021, 19:18
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Цена на газ в Европе 8 ноября достигала отметки в 975 долларов за одну тысячу кубометров.

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В Европе считают неизбежным дальнейший рост цен на газ в том случае, если Россия не обеспечит дополнительные поставки / Reuters

Цена на газ в Европе снова выросла по причине того, что Россия отказалась продавать топливо на своей торговой площадке на этой недели и не зарезервировала дополнительные мощности для его прокачки в страны Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин просил Газпром наполнить свои хранилища газом с 8 ноября, однако этого не произошло. Стоимость тысячи кубометров в этот день достигала отметки в 975 долларов.

Согласно данным биржи Ice Futures, в понедельник, 8 ноября, газовые фьючерсы на бирже ICE Futures голландского хаба TTF подорожали до 975 долларов за одну тысячу кубометров (самый высокий показатель с 28 октября), после чего снизились примерно до 920 долларов.

В материале Bloomberg говорится о том, что газ на бирже вырос в цене после того, как Газпром отказался продавать топливо на своей торговой площадке на этой неделе и не зарезервировал дополнительных мощностей для поставок топлива в Европу. При этом ранее российский президент Путин поручил Газпрому заполнить топливом европейские газовые хранилища компании.

"Это вызывает разочарование, поскольку газовый рынок нуждается в дополнительных поставках", - отметил старший трейдер голландской энергетической компании PZEM Ник ван Кутерен.

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Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Россия резко взвинтила транзит газа через УкраинуТакже он подчеркнул, что если Россия не увеличит объемы поставок газа, то повышения цен на топливо избежать практически не удастся.

Газовый кризис в Европе

Газовый рынок в ЕС столкнулся с серьезным кризисом в начале августа текущего года. Цена на газ в Европе начала стремительно расти и регулярно била рекорды. Причем 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива на биржах и вовсе достигла отметки в 1924 доллара.

По мнению эксперта в сфере энергетики Михаила Крутихина, заявления о критической ситуации с газом в Европе, скорее всего, являются преувеличением. Проблема газового кризиса раздута Газпромом, тогда как в ряде стран ЕС достаточно запасов топлива в ПХГ. В ситуации, когда в европейских странах разразился объективный энергетический кризис, россияне отказались от дополнительных поставок газа путем украинской ГТС, начали отбор топлива из своих европейских хранилищ, и сократили текущие объемы прокачки газа.

Шантаж Газпрома и запуск газопровода СП-2

Газовый кризис в странах Евросоюза обусловлен определенными факторами, среди которых низкие запасы топлива в подземных газовых хранилищах Европы, а также линия поведения Газпрома, который на фоне будущего запуска газопровода Северный поток-2, проложенного в обход Украины, не стремится к прокачке топлива через украинскую ГТС.

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко сделал заявление о том, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. На текущий 2021 год россияне забронировали меньшие объемы поставок топлива через территорию Украины в ЕС, а сейчас и вовсе поставили Брюсселю ультиматум: либо дешевый газ и запуск СП-2, либо дорогое топливо и проблемы с его поставками путем украинской ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что высокие цены на газ в Европе связаны с действиями Газпрома, который торгуется за преференции в ситуации с сертификацией трубопровода Северный поток-2.

viber
Газпром Владимир Путин Цена на газ в Европе
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