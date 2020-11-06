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В Евросоюзе стартовала реформа Шенгена

6 ноября 2020, 22:08

Вступил в силу новый пакт ЕС по иммиграции и убежищу.

Евросоюз
В ЕС начинают работу над реформой Шенгена / Reuters

В Европе начал работу первый Шенгенский форум в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу, который продлится до начала декабря, и продемонстрирует работу Еврокомиссии над реформой Шенгена.

"Шенгенское пространство – одно из крупнейших достижений Европейского союза. В наших общих интересах сохранить целостность и хорошее функционирование Шенгенской зоны без контроля на внутренних границах, – сказал он на брифинге в Брюсселе. – Тем не менее, в последние годы после неоднократных кризисов Шенгенское пространство подвергалось нарастающей напряженности", - цитирует Интерфакс официального представителя ЕК Кристиана Виганда.

По словам дипломата, уже существует реакция Брюсселя на объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном об удвоении сил, отвечающих за контроль на границах с соседями по ЕС, из-за угрозы терактов и нелегальной иммиграции.

Читайте такжеВ МИД назвали сроки запуска открытого неба с ЕвросоюзомПредставитель ЕС добавил, что форум определит ориентировки по реформированию Шенгенского пространства. В этой встрече примут участие европейские депутаты, представители министерств внутренних дел государств-членов ЕС и других национальных властей.

Виганд озвучил основные элементы будущей стратегии в отношении Шенгенского пространства. В Европе полагают, что важным составляющим является усиление контроля и улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, особенно полицейской, между властями государств-членов ЕС, взаимосвязанная европейская система управления границами, усиленная поддержка со стороны профильных агентств ЕС, улучшение реализации принимаемых решений.

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