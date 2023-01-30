В ФРГ определились, откуда перебросят в Украину роту танков Leopard

Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь их ждут обратно с танками.

ВСУ вооружат немецкими танками Leopard / Bundeswehr/David Karafa

В Федеративной республике Германия приняли решение о передаче Украине 14 танков Leopard 2A6 из состава 203-го танкового батальона 21-й танковой бригады Бундесвера.

Вооруженные силы Украины получат 14 немецких бронемашин. Об этом идет речь в публикации издания Westfalen Blatt.

Отмечается, что сейчас 203-й танковый батальон находится в Литве в рамках миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие", целью которой является защита восточного фланга Альянса от России.

Авторы материала уточняют, что штатное количество танков в в/ч в Аугустдорфе (община в северо-западной части ФРГ) составляет 44 единицы. При этом неизвестно, сколько из них в строю.

"Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь их ждут обратно с танками. Германия планирует поставить Leopard 2 в Украину в конце марта или начале апреля. Пока неясно, будут ли заменены танки, которые заберут у 203 танкового батальона, и когда", - говорится в материале.

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

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