В Германии допросили Навального

Навального допросили в Берлине / Reuters

Прокуратура Берлина провела допрос российского оппозиционера Алексея Навального по запросу РФ.

Как пишет ТАСС, об этом рассказал представитель Минюста Германии Мариус Лебер и отметил, что политик был допрошен в качестве свидетеля.

"Вчера в рамках процедуры оказания правовой помощи Навальный был допрошен прокуратурой Берлина как свидетель. Я хочу указать на то, что при допросе не присутствовали российские следователи", - сообщил он.

"Навальный был отравлен в России и однозначно выступил против присутствия российских следователей", - сообщил Лебер.

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При этом он отметил, что "допрос не означает удовлетворение одного или нескольких запросов о правовой помощи".

Чиновник напомнил позицию Берлина, что "это преступление должно быть расследовано в России" - там есть вся необходимая для этого информация.

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