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В Германии допросили Навального

18 декабря 2020, 19:09

Российского политика допросили в качестве свидетеля.

Навальный
Навального допросили в Берлине / Reuters

Прокуратура Берлина провела допрос российского оппозиционера Алексея Навального по запросу РФ.

Как пишет ТАСС, об этом рассказал представитель Минюста Германии Мариус Лебер и отметил, что политик был допрошен в качестве свидетеля.

"Вчера в рамках процедуры оказания правовой помощи Навальный был допрошен прокуратурой Берлина как свидетель. Я хочу указать на то, что при допросе не присутствовали российские следователи", - сообщил он.

"Навальный был отравлен в России и однозначно выступил против присутствия российских следователей", - сообщил Лебер.

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При этом он отметил, что "допрос не означает удовлетворение одного или нескольких запросов о правовой помощи".

Чиновник напомнил позицию Берлина, что "это преступление должно быть расследовано в России" - там есть вся необходимая для этого информация.

Алексей Навальный новости

  • Фонд по борьбе с коррупцией, а также иностранные журналисты провели расследование, по итогам которого пришли к выводу, что к отравлению Навального могут быть причастны 8 сотрудников секретной лаборатории Института криминалистики ФСБ. В качестве своего аргумента они приводят базы телефонных переговоров и другие данные, добытые на черном рынке.
  • Британское издание Sunday Times опубликовало материал о том, что россияне якобы пытались отравить Алексея Навального в тот момент, когда он находился в больнице в Омске и был в коме. Как утверждают журналисты, об этом им рассказали анонимные источники в немецких спецслужбах.
  • Оппозиционный политик Алексей Навальный 15 декабря сделал заявление, в котором обвинил сотрудников ФСБ в покушении на свою жизнь. Он считает, что руководил операцией президент РФ Владимир Путин.
  • Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря заявил, что Навального поддерживают американские спецслужбы. Он опроверг обвинения в отравлении и заявил, что если бы так и было, то процесс был бы доведен до конца.

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