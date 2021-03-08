В Госдуме пригрозили Facebook за бан фейков об "украинских радикалах"

В Госдуме разразились обвинениями в адрес Facebook / telegrafist.org

Госдума России будет предлагать законодательные решения против блокировки российских СМИ в социальных сетях, заявил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

"Со стороны Facebook подобное происходит не впервые — ранее также поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он подчеркнул, что Россия в скором времени планирует обменяться предложениями по решению данной международной проблемы с иностранными коллегами.

"Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета", — заключил председатель Госдумы России.

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Ранее администрация Facebook заблокировала статьи росСМИ, в которой говорилось, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже якобы сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Статья была заблокирована на основе выводов эксперта украинского сайта StopFake, утверждавшего, что задержанные не связаны с неонацистами Украины.