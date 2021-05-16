В Госдуме России возмутились реакцией Европы на "оглушительный щелбан" Медведчуку

В Госдуме возмутились реакцией Европы на "оглушительный щелбан" Медведчуку / УНИАН

Реакция Европы по поводу ситуации с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком вызвала недоумение у главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Он высказал свое возмущение по этому поводу.

"То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно - потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева". Если кого-то там Россия якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает, мировое сообщество просто выпрыгивает из штанов", - сказал Слуцкий в ходе программы Соловьев Live, его цитирует РИА Новости.

По его словам, процесс против кума Владимира Путина в Киеве ведется "совершенно под надуманным предлогом".

"Он становится с каждой неделей все более неудобным, поэтому его как-то надо, по крайней мере, изолировать, надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит", - выразил мнение Слуцкий.

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