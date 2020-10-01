В Кремле жестко отреагировали на обвинение Навального в адрес Путина

Заявления Навального в адрес Путина являются оскорбительными - Песков/ УНИАН

Заявления российского оппозиционера Алексея Навального о том, что за его отравлением стоял президент РФ Владимир Путин, являются неприемлемыми и оскорбительными.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, заявления Навального в адрес Путина лишены всяческих оснований и совершенно недопустимы.

"Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми", - сказал Песков.

Также он добавил, что в Кремле приравнивают такие слова фактически к оскорблению.

"Более того, ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", - добавил спикер президента РФ.Читайте также"Путин говорит о Новичке": Навальный назвал главную причину своего отравления

Отравление Навального