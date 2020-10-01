В Кремле жестко отреагировали на обвинение Навального в адрес Путина

У Путина считают такие заявления недопустимыми.
Заявления российского оппозиционера Алексея Навального о том, что за его отравлением стоял президент РФ Владимир Путин, являются неприемлемыми и оскорбительными.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, заявления Навального в адрес Путина лишены всяческих оснований и совершенно недопустимы.
"Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми", - сказал Песков.
Также он добавил, что в Кремле приравнивают такие слова фактически к оскорблению.
"Более того, ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", - добавил спикер президента РФ.Читайте также"Путин говорит о Новичке": Навальный назвал главную причину своего отравления
Отравление Навального
- Российский политик Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске для оказания ему медицинской помощи. Политика госпитализировали. Он впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в немецкую клинику Шарите для прохождения дальнейшего лечения.
- Официальный Берлин сделал заявление о том, что Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. К таким выводам пришли эксперты трех государств – Германии, Франции и Швеции.
- Алексей Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором заявил, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин. Других версий, утверждает политик, у него нет.