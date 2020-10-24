В Минске силовики повязали участниц "женского" марша

В Беларуси силовики задержали 9 девушек

Сегодня в столице Беларуси вновь было неспокойно - во время проведения "женского" марша были задержаны как минимум 9 девушек, которые шли под бело-красно-белыми зонтами.

По информации правозащитной организации Вясна, "женский" марш завершился в Минске в 14:00. Колонна девушек с бело-красно-белыми флагами и зонтами прошлись к площади Симона Боливара. В акции взяли участие около 200 человек. Девушки шли колонной и скандировали "Забастовка" и "Один за всех - и все за одного".

Силовики задерживали тех, кто был вне колонны. Как минимум четырех участниц марша задержали вблизи площади Победы.

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