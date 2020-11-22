В Нагорном Карабахе начали продавать коктейль "российский миротворец"

В карабахском баре начали продавать коктейль "российский миротворец" / Фото: Reuters

В Нагорном Карабахе начали посетителям продавать алкогольный коктейль "российский миротворец".

Как сообщается в Telegram-канале издания РБК, новый напиток в меню накануне заметили гости заведения.

Указано, что в состав "российского миротворца" входит гранатовый сок, сироп Блю Курасао и водка. Стоит оригинальный коктейль 5,5 тысячи драм (чуть более 300 украинских гривен).

По словам очевидцев, в меню также присутствуют алкогольные коктейли Отель Европа и Арцахская Зеленка за 5 и 5,5 тысячи драм соответственно (282 и 310 гривен соответственно).