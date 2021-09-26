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Мир близок к ядерному уничтожению: генсек ООН сделал тревожное заявление

26 сентября 2021, 17:53

Антониу Гутерриш считает, что человечество подошло недопустимо близко к ядерному уничтожению.

Антониу Гутерриш, ООН
Генсек ООН сделал важное заявление / Reuters

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, в связи с чем генсек ООН Антониу Гутерриш напомнил, что сейчас мир вплотную приблизился к ядерному уничтожению. Он в очередной раз призвал ликвидировать ядерное оружие.

"Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и миру", – написал Гутерриш на своей странице в Twitter. По его словам, на данный момент в мире около 14 тысяч ядерных вооружений.

Подобное заявление генсека ООН более чем актуально, учитывая недавние угрозы Китая, который строит сотни новых ядерных ракетных шахт, в адрес Австралии касательно применения ядерного оружия.

Как пишет Daily Mail, Ша Цзукан, бывший посол страны в ООН, заявил на саммите китайских экспертов по ядерной политике, что Пекину следовало бы пересмотреть свою политику по вопросу отказа от "неиспользования ядерного удара первым" с целью противостояния альянсам, которые формируются в регионе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. По его словам, страны должны взять на себя обязательства и прекратить уничтожать природу.

По данным ООН, за последние 50 лет стихийные бедствия, связанные с погодой, климатом или опасностью для водных ресурсов, происходили в среднем каждый день, убивая по 115 человек и ежедневно нанося убытки в размере $202 млн. При этом количество стихийных бедствий за последние 50 лет увеличилось в пять раз.

viber
ядерное оружие ООН Антониу Гутерриш
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