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В Китае пригрозили США ядерным ударом и призвали Вашингтон к переговорам

25 сентября 2021, 20:28
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Пекину следует отказаться от политики, согласно которой Китай не должен первым использовать ядерный удар, считает Ша Цзукан.

США, Китай
В Китае призвали к борьбе Пекине в растущим влиянием США в Азиатско-Тихоокеанском регионе / Фото Reuters

Власти Китая должны занять более принципиальную позицию в ситуации с ростом влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекину следовало бы пересмотреть свою политику по вопросу отказа от "неиспользования ядерного удара первым" с целью противостояния альянсам, которые формируются в регионе. Китайский курс по ядерному вопросу нужно привести в соответствие с реальной ситуацией – Пекин и Вашингтон должны договориться о том, что никто из них не применит ядерное оружие первым. Об этом заявил бывший китайский посол в ООН Ша Цзукан.

Как сообщает Daily Mail, дипломат сказал, что Пекин из-за присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе должен отказаться от своего курса, согласно которому Китай не применяет первым ядерный удар, и дать отпор формирующимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе новым альянсам.Читайте такжеХолодная война, демарш Франции в НАТО и союз Китая с Афганистаном: чем миру грозит AUKUS

Также Цзукан добавил, что политика Китая по ядерному вопросу, действующая с 1960 годов, закрепила за Пекином статус "морального авторитета", но теперь ее нужно пересмотреть. По крайней мере до до тех пор, пока Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей, согласно которым каждая из сторон обязуется не наносить ядерный удар первой.

Заявление Ша Цзукан появилось на фоне создания США, Австралией и Великобританией оборонного альянса AUKUS. Появление такой организации вступает в противоречие с геополитическими интересами Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

AUKUS

США, Великобритания и Австралия 16 сентября объявили о создании новой организации по вопросам сферы безопасности, которая называется AUKUS. Соглашение сторон предусматривают предоставление Канберре американских технологий для строительства минимум 8 атомный подводных лодок, которые должны появится на вооружении Австралии в 2036 году. При этом страна должна получить и американские крылатые ракеты.

Появление AUKUS спровоцировало громкий скандал в Европе, так как Австралия решила разорвать контракт с Францией на строительство подлодок, стоимость которого оценивалась в 56 миллиардов долларов.

viber
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