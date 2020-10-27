В оппозиции Беларуси назвали сценарий массовой забастовки против Лукашенко и Путина

Волна забастовок в Беларуси может стать лавинообразной, считает оппозиционер Виталий Рымашевский.
Десятки предприятий страны выразили готовность принять участие в общенациональной забастовке в Беларуси. Если люди будут выходить на улицы, протест обретет лавинообразный характер. Причиной массового народного ультиматума белорусов стала попытка Александра Лукашенко и Владимира Путина запустить диалог об изменениях в Конституцию, который не принял народ.
Об этом заявил участник Координационного совета оппозиции Беларуси Виталий Рымашевский в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, количество предприятий, которые хотят принять участие в общенациональной забастовке, растет. Однако есть и те предприятия, которые пока не выразили готовность поддержать оппозицию. Впрочем, если люди будут поддерживать протест, то забастовка может стать "лавинообразной".
"Сейчас информация постоянно обновляется, можно говорить о том, что во всей стране десятки предприятий в той или иной мере заявили о готовности бастовать. Известно, что рабочие "Гродно Азот" не вышли на предприятие. Есть списки более мелких предприятий, которые заявляют, что присоединились к забастовке. Я думаю, что все решит сегодняшний-завтрашний день. Если люди будут бастовать, выходить на улицы, волна забастовок может быть лавинообразной. В то же время такие предприятия, как "Беларуськалий" и солигорские шахтеры пока что не присоединились к забастовке", - объяснил оппозиционер.Читайте такжеСиловики готовятся к задержаниям: в Беларуси к забастовке присоединились школьники и учителя
Также он напомнил, что в Беларуси уже созданы фонды, которые готовы оказать поддержку уволенным людям, принимающим участие в забастовках. Оппозиционный политик уточнил, что белорусы "готовы продолжать сопротивление до победы".
Напоследок оппозиционер добавил, что забастовка в Беларуси является ответом Лукашенко и Путину на попытку создать мнимый диалог с прицелом на реализацию сценария Конституционной реформы.
"Диалог с политзаключенными, либо с завербованными агентами КГБ, которых выпускают на свободу, или с провластными партиями – этот диалог белорусский народ не принял", - подчеркнул Рымашевский.
Забастовка в Беларуси
- Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская 13 октября заявила, что в стране с 26 октября будет объявлена забастовка в том случае, если Лукашенко не подаст в отставку, не отпустит политических заключенных и не прекратит насилие на улицах.
- В понедельник, 26 октября, в Беларуси стартовала забастовка. В мероприятиях приняли участие студенты, школьники и рабочие белорусских предприятий.
- В знак солидарности с активистами в этот день прекратили работу многие белорусские компании.
- По словам Светланы Тихановской, в фонд поддержки белорусских активистов уже поступило около 7 миллионов долларов.