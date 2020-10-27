В оппозиции Беларуси назвали сценарий массовой забастовки против Лукашенко и Путина

В Беларуси созданы фонды, которые готовы финансово поддержать активистов, принимающих участие в забастовках - оппозиционер / Reuters

Десятки предприятий страны выразили готовность принять участие в общенациональной забастовке в Беларуси. Если люди будут выходить на улицы, протест обретет лавинообразный характер. Причиной массового народного ультиматума белорусов стала попытка Александра Лукашенко и Владимира Путина запустить диалог об изменениях в Конституцию, который не принял народ.

Об этом заявил участник Координационного совета оппозиции Беларуси Виталий Рымашевский в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, количество предприятий, которые хотят принять участие в общенациональной забастовке, растет. Однако есть и те предприятия, которые пока не выразили готовность поддержать оппозицию. Впрочем, если люди будут поддерживать протест, то забастовка может стать "лавинообразной".

"Сейчас информация постоянно обновляется, можно говорить о том, что во всей стране десятки предприятий в той или иной мере заявили о готовности бастовать. Известно, что рабочие "Гродно Азот" не вышли на предприятие. Есть списки более мелких предприятий, которые заявляют, что присоединились к забастовке. Я думаю, что все решит сегодняшний-завтрашний день. Если люди будут бастовать, выходить на улицы, волна забастовок может быть лавинообразной. В то же время такие предприятия, как "Беларуськалий" и солигорские шахтеры пока что не присоединились к забастовке", - объяснил оппозиционер.Читайте такжеСиловики готовятся к задержаниям: в Беларуси к забастовке присоединились школьники и учителя

Также он напомнил, что в Беларуси уже созданы фонды, которые готовы оказать поддержку уволенным людям, принимающим участие в забастовках. Оппозиционный политик уточнил, что белорусы "готовы продолжать сопротивление до победы".

Напоследок оппозиционер добавил, что забастовка в Беларуси является ответом Лукашенко и Путину на попытку создать мнимый диалог с прицелом на реализацию сценария Конституционной реформы.

"Диалог с политзаключенными, либо с завербованными агентами КГБ, которых выпускают на свободу, или с провластными партиями – этот диалог белорусский народ не принял", - подчеркнул Рымашевский.

Забастовка в Беларуси