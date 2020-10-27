УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В оппозиции Беларуси назвали сценарий массовой забастовки против Лукашенко и Путина

27 октября 2020, 04:29

Волна забастовок в Беларуси может стать лавинообразной, считает оппозиционер Виталий Рымашевский.

Беларусь,протесты
В Беларуси созданы фонды, которые готовы финансово поддержать активистов, принимающих участие в забастовках - оппозиционер / Reuters

Десятки предприятий страны выразили готовность принять участие в общенациональной забастовке в Беларуси. Если люди будут выходить на улицы, протест обретет лавинообразный характер. Причиной массового народного ультиматума белорусов стала попытка Александра Лукашенко и Владимира Путина запустить диалог об изменениях в Конституцию, который не принял народ.

Об этом заявил участник Координационного совета оппозиции Беларуси Виталий Рымашевский в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, количество предприятий, которые хотят принять участие в общенациональной забастовке, растет. Однако есть и те предприятия, которые пока не выразили готовность поддержать оппозицию. Впрочем, если люди будут поддерживать протест, то забастовка может стать "лавинообразной".

"Сейчас информация постоянно обновляется, можно говорить о том, что во всей стране десятки предприятий в той или иной мере заявили о готовности бастовать. Известно, что рабочие "Гродно Азот" не вышли на предприятие. Есть списки более мелких предприятий, которые заявляют, что присоединились к забастовке. Я думаю, что все решит сегодняшний-завтрашний день. Если люди будут бастовать, выходить на улицы, волна забастовок может быть лавинообразной. В то же время такие предприятия, как "Беларуськалий" и солигорские шахтеры пока что не присоединились к забастовке", - объяснил оппозиционер.Читайте такжеСиловики готовятся к задержаниям: в Беларуси к забастовке присоединились школьники и учителя

Также он напомнил, что в Беларуси уже созданы фонды, которые готовы оказать поддержку уволенным людям, принимающим участие в забастовках. Оппозиционный политик уточнил, что белорусы "готовы продолжать сопротивление до победы".

Напоследок оппозиционер добавил, что забастовка в Беларуси является ответом Лукашенко и Путину на попытку создать мнимый диалог с прицелом на реализацию сценария Конституционной реформы.

"Диалог с политзаключенными, либо с завербованными агентами КГБ, которых выпускают на свободу, или с провластными партиями – этот диалог белорусский народ не принял", - подчеркнул Рымашевский.

Забастовка в Беларуси

новости Беларуси протесты в Беларуси Забастовка в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «В оппозиции Беларуси назвали сценарий массовой забастовки против Лукашенко и Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:29
В оппозиции Беларуси назвали сценарий массовой забастовки против Лукашенко и Путина
04:21
Самый модный бежевый маникюр осень 2020 с золотом и абстракцией - фото Фото
04:01
Эксперты объяснили, какой напиток хорошо сбивает давление
03:23
Как перенести переписку Вайбера с компьютера на телефон
02:50
"Идиотская инициатива": эксперт объяснил, что не так с налогом для заробитчан
Реклама
02:13
Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки Видео
01:34
"Значит, о Тиле всё правда": продюсер певицы высказалась о романе Лободы и Линдеманна Видео
00:55
Медики нашли новую и связанную с возрастом особенность Covid-19
00:19
Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020
00:01
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом Видео
26 октября, понедельник
23:57
Модель Эмили Ратаковски объявила о беременности
23:35
Стало известно, сколько украинцев не пошли голосовать из-за Covid-19
23:29
Суд постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ
23:10
Столар в Киеве пытается протянуть партию Пальчевского за счет голосов ОПЗЖ, – СМИ
23:03
Туроператор озвучил подробности нападения акулы на украинцев в Египте Видео
22:57
Коронавирус в Украине после выборов: за сутки добавились почти 5,5 тыс. новых больных Видео
22:46
Спирулина: названы 7 преимуществ для здоровья Видео
22:30
Был Люцифер - стал Джек: в Минюсте рассказали о самых диких сменах имен в стране
22:24
Эксперты спрогнозировали ситуацию с пресной водой в Крыму Видео
22:23
В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику из Украины Видео
Реклама
22:21
Невероятная Каппадокия: марсианский ландшафт, подземные города и полеты на воздушных шарах
21:54
Вирус папилломы человека: симптомы, факторы риска и профилактика Видео
21:44
NASA обнаружило воду на освещенной стороне Луны Видео
21:41
"Это самоубийство": Резников откровенно высказался о выполнении Минска Видео
21:26
США помогут Украине вернуть Крым: в МИД сделали заявление Видео
21:23
Органические продукты: врачи рассказали правду о производстве и пользе для здоровья Видео
21:07
"Обрекают на верную смерть": Чубаров бьет тревогу из-за действий оккупантов в Крыму
20:50
Лекарственные травы против гриппа и пневмонии: как правильно делать ингаляцию Видео
20:47
В Кабмине объяснили, почему Зеленский уволил Фокина из ТКГ по Донбассу Видео
20:41
Путин уволил силовика, провалившего отравление Навального – СМИ Видео
20:40
Смелый шаг: Украина запретила въезд чиновникам из Венгрии
20:03
"Авральной истории не будет": как будут воплощать в жизнь опрос Зеленского Видео
19:58
Протекает бессимптомно: в Китае на Covid-19 тестируют город-миллионник
19:57
В ЦИК допустили перенос второго тура выборов: названа причина и сроки Видео
19:30
В Слуге народа рассказали, сколько украинцев приняли участие в опросе Зеленского Видео
19:27
В ОБСЕ прошлись по опросу Владимира Зеленского Видео
19:14
Верещук требует уволить Тищенко после провала на выборах в Киеве Видео
19:02
Участникам забастовки в Беларуси помогут деньгами: Тихановская назвала сумму Видео
18:56
В ВОЗ обнадежили прогнозом по коронавирусу
18:45
PS5 теряет стартовые эксклюзивы за три недели до её релиза Видео
Реклама
18:25
Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание и дожди Видео
18:22
Антикоррупционный суд отказался арестовывать Януковича по делу Межигорья
18:04
Бюджетный "кровавый" рахат лукум – рецепт на Хэллоуин Видео
18:01
Пашинян назвал условие компромисса Армении по Нагорному Карабаху Видео
17:56
Microsoft опубликовала официальный обзор консолей Xbox Series Видео
17:55
Ким Кардашьян в бикини шокировала фанатов сексуальной фигурой
17:53
Глава налоговой Любченко развернул коррупционные схемы - СМИ
17:44
У мэра Харькова пояснили отсутствие фотодоказательств из клиники Шарите Видео
17:21
В Слуге народа отреагировали на результаты опроса Зеленского по Донбассу Видео
17:20
У Авакова рассказали, сколько нарушений было на местных выборах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять