В Пентагоне назвали лучший сценарий завершения войны в Украине

Пентагон стремится к победе Украины и восстановлению ее территориальной целостности.
Восстановление территориальной целостности Украины под руководством Владимира Зеленского наилучшим вариантом завершения войны против РФ, сообщает официальный сайт Пентагона.
Пентагон стремится к победе Украины и восстановлению ее территориальной целостности. Эту позицию подтвердил официальный представитель ведомства Джон Кирби.
Однако достичь этого, по мнению спикера Минобороны, должен президент Зеленский. Именно одержанный собственными силами с военно-технической помощью Запада успех станет настоящей победой.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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