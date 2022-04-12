В Пентагоне назвали лучший сценарий завершения войны в Украине

В Пентагоне назвали лучший сценарий завершения войны / Reuters

Восстановление территориальной целостности Украины под руководством Владимира Зеленского наилучшим вариантом завершения войны против РФ, сообщает официальный сайт Пентагона.

Пентагон стремится к победе Украины и восстановлению ее территориальной целостности. Эту позицию подтвердил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

Однако достичь этого, по мнению спикера Минобороны, должен президент Зеленский. Именно одержанный собственными силами с военно-технической помощью Запада успех станет настоящей победой.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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