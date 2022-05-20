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В Пентагоне выяснили, использует ли Россия лазерное оружие

20 мая 2022, 23:39

В Пентагоне не смогли подтвердить применение российской армией лазеров на территории Украины.

Эмблема Пентагона
Использует ли Россия лазерное оружие в Украине / Reuters

Минобороны США не нашло доказательств применения РФ лазерного оружия в войне против Украины. Об использование лазеров заявляла Москва, пишет издание Sky News.

В Пентагоне не смогли подтвердить применение российской армией лазеров на территории Украины. После заявления РФ об использовании лазерного оружия для поражения украинских беспилотников, американцы не обнаружили признаков, подтверждающих эти слова.

"У нас нет никаких доказательств использования лазеров, по крайней мере, как оружия, в Украине. Никакого подтверждения этому нет", – рассказал спикер Пентагона Джон Кирби.

Заявление России о ядерном оружии

Напомним, на этой неделе в России заявили, что в войне против Украины используют лазерное оружие. Речь шла о комплексе "Задира", который способен поражать цель на расстоянии до 5 километров, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов, пишут пропагандистские СМИ России.

По его словам, лазерное оружие "уже начало поступать в войска" и "первые образцы уже используются" против Украины.

При этом он не стал уточнять, на каких именно направлениях используется лазерное оружие и насколько оно эффективно для оккупантов.

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