"Экономят ракеты": в России признались, что используют лазерное оружие

Россия использует лазерное оружие

Россия на войне против Украины использует лазерное оружие. Речь идет о комплексе "Задира", который способен поражать цель на расстоянии до 5 километров, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов, пишут пропагандистские СМИ России.

По его словам, лазерное оружие "уже начало поступать в войска" и "первые образцы уже используются" против Украины.

При этом он не стал уточнять, на каких именно направлениях используется лазерное оружие и насколько оно эффективно для оккупантов.

Борисов говорит, что "Задира" позволяет армии РФ "экономить дорогостоящие ракеты".

Ранее власть РФ еще не упоминала о лазерном комплексе с названием "Задира". Однако еще в 2018 году диктатор Владимир Путин рассказывал о взятии на вооружие лазерного комплекса "Пересвет", который якобы способен ослеплять спутниковые системы разведки на высоте до 1500 метров.

Война России против Украины

Журналисты британского телеканала Sky News полагают, что неспособность России захватить Харьков может повлиять на планы войск РФ по захвату Донбасса. Как полагают специалисты, успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области и дальнейшее продвижение может угрожать линиям снабжения группировки оккупантов на Донбассе. Причем российские захватчики и раньше сталкивались с серьезными проблемами в снабжении своей армии, в результате чего российские военные бросали боевую технику.

Аналитики Института изучения войны в США утверждают, что Путин может аннексировать захваченные территории Украины на юге и востоке Украины – части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Россия, в ответ на контрнаступление армии Украины, может угрожать применением ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает так называемую "автономию" Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым территорией РФ. Украинское государство могло бы только перенести решение по Крыму до тех пор, пока не закончится горячая фаза войны.