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В платье за 47 тыс. и с георгиевской лентой: любовница Путина вышла в свет и пожаловалась на санкции

25 апреля 2022, 16:43

Алина Кабаева появилась на публике в Москве в дорогом платье и с георгиевской лентой.

Алина Кабаева
Алина Кабаева / скриншот

Предполагаемая любовница президента-диктатора Владимира Путина Алина Кабаева появилась в Москве и открыла свой благотворительный фестиваль художественной гимнастики.

Тема спортивного мероприятия посвящена была войне, и юных гимнасток одели в костюмы "солдат". Сама Кабаева появилась на публике в дорогом платье и с георгиевской лентой.

Наряд любовницы Путина из новой коллекции Alessandra Rich за 1440 евро, примерно 47 тысяч гривен).

Выступая с речью на фоне рашистского символа Z из той же георгиевской ленты, Кабаева высказалась о "великой победе" и "подвигах многонационального народа", а после принялась убеждать публику, что санкции российскому спорту только на пользу.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Кабаева считает, что санкции, будут только укреплять художественную гимнастику.

"У нас большая конкуренция внутри страны, и если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет", – заявила Кабаева.

В 2013 году Путин развелся со своей женой Людмилой спустя 30 лет брака. Новой, тайной женой Путина СМИ уже давно называют Алину Кабаеву, по данным медиа, родившую ему четверых детей.

Стоит отметить, что Кабаева в Москве появилась не только с новым лицом но и одела обручальное кольцо, чем еще больше спровоцировала слухи.

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Владимир Путин Алина Кабаева
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