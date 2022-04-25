Удар по Путину: США могут ввести санкции против Алины Кабаевой - WSJ

США могут ввести санкции против Алины Кабаевой / Фото: theins.ru

США откладывают введение санкций против Алины Кабаевой, бывшей российской олимпийской гимнастки, которую называют любовницей Владимира Путина. Официальные лица заявили, что Кабаева подозревается в причастности к сокрытию личного состояния президента РФ за границей, пишет Wall Street Journal.

Многие американские чиновники считают, что введение санкций против Кабаевой будет воспринято, как личный удар по Путину. Это в свою очередь может привести к дальнейшей эскалации взаимоотношений между Россией и США.

По сообщениям американских чиновников, Министерство финансов США подготовило пакет санкций против Кабаевой, но пока его приостановило его имплементацию.

Кремль отрицает какие-либо отношения между президентом РФ и олимпийской чемпионкой.

Кабаева воспитывает 4 детей от Путина

Как сообщают СМИ, у пары четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.

Источники пишут, что у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще.

Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.

Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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