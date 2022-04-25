Удар по Путину: США могут ввести санкции против Алины Кабаевой - WSJ

Многие американские чиновники считают, что введение санкций против Кабаевой будет воспринято, как личный удар по Путину.
США откладывают введение санкций против Алины Кабаевой, бывшей российской олимпийской гимнастки, которую называют любовницей Владимира Путина. Официальные лица заявили, что Кабаева подозревается в причастности к сокрытию личного состояния президента РФ за границей, пишет Wall Street Journal.
Многие американские чиновники считают, что введение санкций против Кабаевой будет воспринято, как личный удар по Путину. Это в свою очередь может привести к дальнейшей эскалации взаимоотношений между Россией и США.
По сообщениям американских чиновников, Министерство финансов США подготовило пакет санкций против Кабаевой, но пока его приостановило его имплементацию.
Кремль отрицает какие-либо отношения между президентом РФ и олимпийской чемпионкой.
Кабаева воспитывает 4 детей от Путина
Как сообщают СМИ, у пары четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.
Источники пишут, что у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще.
Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.
Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.
Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.
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