В Польше украинка растрощила десять автомобилей в ДТП

В Польше украинка разбила десять автомобилей в ДТП / Фото fakty.interia.pl

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей, которое спровоцировала гражданка Украины.

Как сообщает Interia.pl, авария произошла вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства в направлении Кракова.

"Гражданка Украины, которая управляла автомобилем BMW, потеряла контроль над транспортным средством. Она не смогла затормозить и въехала между двумя полосами движения, повредив свой и еще девять автомобилей", – сообщили в местной полиции.

Уточняется, что результате ДТП никто не пострадал, но образовалась большая пробка. Полиция уже провела ряд следственных экспертиз, в результате которых выявлено, что украинка в момент совершения ДТП была трезвой.

Напомним, в жутком ДТП под Варшавой погибли четыре человека - среди жертв также две украинки 43 и 48 лет.