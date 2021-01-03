УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Польше украинские туристы провалились под лед на озере Морске-Око

3 января 2021, 18:33

Люди смогли самостоятельно выбраться на сушу.

Морске-Око
Морске-Око / Фото: tatryporusski.blogspot.com/

В Польше на озере Морске-Око 2 января украинские туристы провалились под лед, несмотря на предупреждения служб, что ходить в этом месте по водоему при нынешних погодных условиях крайне опасно.

Как сообщает tvn24, польские спасатели возмущены, что туристы регулярно нарушают запреты и выходят на тонкий лед озера ради эффектных фото и видео.

Представитель парка Паулина Колодейська констатировала, что украинским туристам удалось спастись по счастливой случайности. Наши соотечественники провалились под лед примерно в 10 метрах от берега и сумели самостоятельно выбраться на сушу.

Работники парка регулярно просят туристов не выходить на тонкий лед. Однако в этот день украинским туристам удалось пробраться на середину озера незамеченными, и это едва не закончилось трагедией.


Читайте такжеЕгипет ужесточил правила въезда для туристов из Украины"Не было времени наказывать этих туристов штрафами, потому что их было просто слишком много, и говорилось о безопасности", - рассказали работники парка.

Сотрудники Морске-Око жалуются, что во время новогодних праздников на озере многократно увеличилось количество туристов. По словам работников, даже пандемия коронавируса не заставила людей воздержаться от путешествия в Польские Татры.

  • Напомним, 1 января на горнолыжном курорте в селе Славское Сколевского района произошло ЧП – вышла из строя трансформаторная подстанция, в результате чего произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога).

  • По информации, канатная дорога с 32 туристами внезапно остановилась из-за неисправности, люди зависли в воздухе, некоторые находились на высоте 20 метров.

  • Все они провели в состоянии страха около двух часов, пока их не сняли спасатели.

туристы новости Польши новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «В Польше украинские туристы провалились под лед на озере Морске-Око». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями НавальногоВ Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями Навального "Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России"Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России В России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир КореневВ России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир Коренев Мешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинкуМешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинку Захватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв ЗеленскогоЗахватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв Зеленского
Следующий материал

Последние новости

18:48
Мендель в стильном костюме похвасталась тату
18:33
В Польше украинские туристы провалились под лед на озере Морске-Око
18:31
Гороскоп для всех на 4 января 2021 года: карьерная расплата и широкая улыбка Фортуны Видео
18:12
Будьте осторожны: водителей Киева предупредили об опасности Видео
18:03
Убийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва
Реклама
17:40
Украина отменила пошлины на ввоз вин по требованию ЕС
16:54
У Байдена придумали, как окончательно разобраться с Трампом - Bloomberg Видео
16:51
Цифра с пятью нулями: биткоину напророчили новый взлет Видео
16:45
США похвастались, как жестко "щемили" Россию из-за Украины Видео
16:30
В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х Фото Видео
16:04
"Шерсть на спине дыбом": Усика поймали на недопустимой ошибке Видео
15:44
Языковой омбудсмен уточнил, кому придется обязательно сдавать экзамен по украинскому Видео
15:36
Степанов самостоятельно выбрал поставщика вакцины от коронавируса - глава Медзакупок Видео
14:42
На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ Видео
14:39
Мешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинку
14:22
В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021 Фото
13:54
В Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантина Видео
13:24
Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи Видео
13:24
Кравчук пояснил, почему Украина отдала ядерные боеголовки россиянам
13:11
"Санкции против России из ада": астролог назвал самый жесткий день января 2021 Видео
Реклама
12:40
Первооткрыватель Эболы предупредил об опасности новой смертельной болезни
12:35
Часть Закарпатья мотнуло: раскрыт интересный факт об очаге землетрясения
12:11
Американцы назвали источник происхождения коронавируса Видео
12:03
"Нет никакой подушки": эксперт рассказал, что будет с курсом гривны в 2021 году Видео
11:10
"Весна опять пришла": синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю
11:00
Гороскоп для всех на 3 января: сверхмощный сексуальный потенциал и "хлебный" риск Видео
10:57
Политолог объяснил, как приход Байдена к власти повлияет на Украину Видео
10:29
Зеленский записал для всех областей и Крыма специальные поздравления с Новым годом Видео
09:52
В США легендарного телеведущего Ларри Кинга увезли в больницу с COVID-19 Видео
09:46
В Киеве за сутки возросло число случаев заражения коронавирусом и смертей Видео
09:27
Немецкий депутат рассказал, почему отказ от Северного потока-2 станет "самоубийством" Видео
09:02
США vs Китай: кто будет влиять на Украину в 2021 году мнение
08:58
Последний шанс Трампа: Пенс поддержал намерение республиканцев оспорить результаты выборов Видео
08:46
Зеленский объяснил, зачем ему нужно говорить с Путиным Видео
08:14
Коронавирус в Украине 3 января – за сутки выявили 4,5 тысячи больных Видео
07:44
Когда закончится пандемия коронавируса: врач сделал важное заявление Видео
07:27
Россия вознамерилась испытать свою вакцину против коронавируса на украинцах Видео
07:16
Рак кожи: 5 предупреждающих знаков Видео
06:57
Погружение в пучину: что ждет гривну в 2021-ом мнение
06:02
Экономист назвал главную беду Украины и объяснил, как ее решить Видео
Реклама
05:33
Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водою Видео
04:54
"Мама, не могу больше пить": эксперты рассказали, как справиться с похмельем Видео
03:40
Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка
03:01
Когда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 год Видео
02:13
Инфекционист объяснил, почему январский карантин в Украине могут продлить Видео
01:36
Прогноз на январь-2021: самые опасные и удачные даты месяца
00:55
Приятное лекарство: ученые выяснили, как болезни можно лечить сексом
00:19
С Днем ангела, Юлечка: поздравления короткие и длинные, картинки для Юли
02 января, суббота
23:58
В Крыму пересох живописный водопад Су-Учхан Видео
23:54
В Украине создали игру о военном конфликте на Донбассе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять