В Польше украинские туристы провалились под лед на озере Морске-Око

Морске-Око / Фото: tatryporusski.blogspot.com/

В Польше на озере Морске-Око 2 января украинские туристы провалились под лед, несмотря на предупреждения служб, что ходить в этом месте по водоему при нынешних погодных условиях крайне опасно.

Как сообщает tvn24, польские спасатели возмущены, что туристы регулярно нарушают запреты и выходят на тонкий лед озера ради эффектных фото и видео.

Представитель парка Паулина Колодейська констатировала, что украинским туристам удалось спастись по счастливой случайности. Наши соотечественники провалились под лед примерно в 10 метрах от берега и сумели самостоятельно выбраться на сушу.

Работники парка регулярно просят туристов не выходить на тонкий лед. Однако в этот день украинским туристам удалось пробраться на середину озера незамеченными, и это едва не закончилось трагедией.



Читайте такжеЕгипет ужесточил правила въезда для туристов из Украины"Не было времени наказывать этих туристов штрафами, потому что их было просто слишком много, и говорилось о безопасности", - рассказали работники парка.

Сотрудники Морске-Око жалуются, что во время новогодних праздников на озере многократно увеличилось количество туристов. По словам работников, даже пандемия коронавируса не заставила людей воздержаться от путешествия в Польские Татры.