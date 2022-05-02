В РФ готовятся объявить всеобщую мобилизацию: в разведке назвали дату

РФ не успеет добиться серьезной победы в Украине к 9 мая, говорит Кирилл Буданов.
В России готовятся объявить о всеобщей мобилизации. Об этом может быть официально объявлено во время празднования 9 мая.
Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью НВ, сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации.
На вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию на 9 мая, Буданов ответил: "Да, они готовятся".
"Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", – пояснил он.
На вопрос, является ли планом Кремля одержать победу на Донбассе до 9 мая, глава ГУР сказал: "Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают".
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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