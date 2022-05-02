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В РФ готовятся объявить всеобщую мобилизацию: в разведке назвали дату

2 мая 2022, 19:57

РФ не успеет добиться серьезной победы в Украине к 9 мая, говорит Кирилл Буданов.

Россияне
В РФ готовятся объявить о всеобщей мобилизациие / facebook.com/Mikokuk

В России готовятся объявить о всеобщей мобилизации. Об этом может быть официально объявлено во время празднования 9 мая.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью НВ, сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации.

На вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию на 9 мая, Буданов ответил: "Да, они готовятся".

"Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", – пояснил он.

На вопрос, является ли планом Кремля одержать победу на Донбассе до 9 мая, глава ГУР сказал: "Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают".

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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