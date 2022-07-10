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В РФ могут сменить термин "президент" на "правитель": чтобы отличаться от США

10 июля 2022, 20:01

Глава ЛДПР считает, что термин "президент" нужно заменить, пока оно не укоренилось окончательно.

Путин, Кремль
Путин может стать не президентом, а правителем / Reuters

В России могут изменить название должности Путина. Там предлагают заменить термин "президент" на "правитель". Об этом заявили в Либерально-демократической партии России, сообщают росСМИ.

Депутаты утверждают, что слово "президент" непонятно "российскому уху". Такое же название имеет должность руководителя США. В связи с этим этот термин нужно сменить.

"В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее российскому уху", — говорится в сообщении партии.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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