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В РФ озвучили новую версию причин ухудшения здоровья Навального

7 сентября 2020, 09:27

Диеты могли ухудшить состояние здоровья политика, предположили российские следователи.

Навальный
На данный момент Навальный находится в берлинской клинике "Шарите" / Reuters

Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть его увлечение диетами.

Об этом заявил руководитель Следственного управления сибирской транспортной полиции Сергей Потапов, передает российский Интерфакс.

По его словам, проверяется версия о том, что диеты могли ухудшить состояние здоровья Навального на фоне панкреатита.

Сибирская транспортная полиция готова проверить выводы немецких врачей, но пока ответа на российский запрос о правовой помощи нет.

Российское агенство также отмечает, что все исследования, которые провели врачи из РФ, опровергают версию отравления Навального. Во время осмотров следователи изъяли и отправили на экспертизу около 500 объектов: одежду Навального, мусор из аэропорта Томска, кафе аэропорта, ресторана и номера гостиницы.

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Напомним:

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб не сомневается, что власти России причастны к отравлению Алексея Навального, поскольку такая версия является максимально правдоподобной.

Алексей Навальный отравление новичок новости России
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