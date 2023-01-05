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В РФ начнется гражданская война, кремлевские элиты уже к этому готовятся - Пионтковский

5 января 2023, 20:44
Российские элиты будут воевать за имущество, которое останется после падения путинского режима.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
В РФ начнется гражданская война / сайт Кремля, скрин

В России скоро начнется гражданская война. К ней уже активно начали готовиться кремлевские элиты. Об этом заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский, сообщает УНИАН.

Он убежден, что гражданская война начнется в РФ сразу агрессивно. Там могут объединиться в Вооруженные кланы, вероятно, по этническим признакам, которые будут воевать между собой.

Это все произойдет на фоне проигрыша войны в Украине.

"Обратите внимание, растут как грибы после дождя частные армии в России. Армия Пригожина, армия Кадырова, и даже министр обороны Шойгу, это бред какой-то, зовет свою частную армию. На днях вот крупнейший миллиардер, кошелек Путина Тимченко, тоже создавший свою армию. Они готовятся к другой войне, к гражданской. Они понимают, что война в Украине проиграна и начнется огромный передел собственности", - сказал Пионтковский.

Эксперт добавил, что во время гражданской войны российские элиты будут делить имущество, которое останется после падения путинского режима.

"Им уже все равно на исход войны с Украиной, скоро группы бандитов будут воевать за огромные триллионные куски собственности. Вот для этого они создают частные армии", - добавил Пионтковский.

Смена власти в Кремле

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина. В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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