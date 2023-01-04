"Россияне добились постепенного прогресса": США о боях за Бахмут

Российские оккупанты продолжают тратить огромное количество личного состава в попытках захватить Бахмут в Донецкой области. Они ежедневно штурмуют позицию украинских военных. Они "добились постепенного прогресса". Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США, сообщает Reuters.
Пока исход боев за Бахмут неясен. Однако в США убеждены, что в ближайшем будущем будет продолжаться битва за контроль над городом.
Чиновник акцентировал внимание на то, что после "прогресса" оккупантов сложно спрогнозировать исход в направлении Бахмута.
Ситуация в Бахмуте
Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко рассказал, что российские оккупационные войска бросают на Бахмут все боеспособные силы. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Потери врага каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых.
3 января в британской разведке заявили, что новые успехи оккупантов РФ в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади.
Главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.
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