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В России по указу Путина объявили о новом "статусе" США

25 апреля 2021, 17:32
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В МИД РФ рассказали о первом государстве, оказавшемся в списке недружественных стран.

Путин
Путин подписал указ о недружественных странах 23 апреля / Reuters

Москва во исполнение указа президента РФ Владимира Путина начала составлять список государств, которые российские власти считают недружественными. Там уже оказались Соединенные Штаты Америки. Странам, которые входят в список недружественных государств, нельзя будет нанимать граждан России для работы в их дипломатических ведомствах. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.

Как сообщает ТАСС, она рассказала о том, что согласно указу Путина, недружественные государства не смогут брать на работу граждан РФ в свои дипломатические представительства. Ожидается выход распоряжения правительства России для обеспечения работы данного документа. Список пока только составляется, однако туда уже успели попасть США.

"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - объяснила Захарова, добавив, что список будет опубликован после распоряжения правительства.Читайте такжеБайден отреагировал на заявление Путина в ходе саммита по климату

Также она подчеркнула, что такие действия являются ответом РФ на "враждебные недружественные акции" против Москвы и не связаны с "агрессией" российских властей.

Справка

Указ Путина о недружественных странах

Российский президент Владимир Путин 23 апреля подписал указ, которым предусматривается применение мер против ряда "недружественных" для России стран. Глава государства предложил ограничить или запретить внешнеполитическим ведомствам таких стран брать на работу граждан РФ. Составить список недружественных для Москвы государств Путин поручил правительству.

Отношения США и России

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