В России разразились условием по расширению списка недружественных стран

В Совфеде заявили, что в список недружественных для России стран могут попасть организации бывшего блока ОВД / RatingBet

Список государств, которые Россия считает недружественными, может быть дополнен другими странами в том случае, если будет продолжаться "антироссийская политика". В частности, под удар могут попасть бывшие страны Варшавского договора, которые присоединились к НАТО и подвергают жесткой критике политику Москвы. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики", - сказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, речь идет о "недружественной" позиции стран, которые в прошлом состояли в Организации Варшавского договора, а теперь включены в НАТО. Как полагает политик, такие государства "очень рьяно исполняют команды из Вашингтона".

Также российский парламентарий добавил, что расширение списка стран, которые в РФ считают недружественными, приведет к изменению политики Москвы в отношении таких государств и снизить уровень критики в отношении России.Читайте такжеВ России по указу Путина объявили о новом "статусе" США

"Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве… (такая ситуация, - ред.) остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию", - подчеркнул Владимир Джабаров.

Список недружественных стран России