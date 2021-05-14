В России разразились условием по расширению списка недружественных стран

Внешняя политика РФ изменится в отношении стран, которые стали недружественными для Москвы, утверждает Владимир Джабаров.
Список государств, которые Россия считает недружественными, может быть дополнен другими странами в том случае, если будет продолжаться "антироссийская политика". В частности, под удар могут попасть бывшие страны Варшавского договора, которые присоединились к НАТО и подвергают жесткой критике политику Москвы. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.
"Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики", - сказал он в комментарии РИА Новости.
По его словам, речь идет о "недружественной" позиции стран, которые в прошлом состояли в Организации Варшавского договора, а теперь включены в НАТО. Как полагает политик, такие государства "очень рьяно исполняют команды из Вашингтона".
Также российский парламентарий добавил, что расширение списка стран, которые в РФ считают недружественными, приведет к изменению политики Москвы в отношении таких государств и снизить уровень критики в отношении России.Читайте такжеВ России по указу Путина объявили о новом "статусе" США
"Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве… (такая ситуация, - ред.) остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию", - подчеркнул Владимир Джабаров.
Список недружественных стран России
- Правительство РФ в пятницу, 14 мая, опубликовало распоряжение об утверждении перечня недружественных государств, который ранее предписал принять Путин своим указом от 23 апреля. В список недружественных для Москвы стран попали США и Чехия.
- Ограничительные меры России предусматривают запрет дипломатическим ведомствам Вашингтона нанимать на работу российских граждан. Дипломатическая миссия Праги может заключать договора с ограниченным числом россиян.