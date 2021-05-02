В России резко отреагировали на планы Большой семерки по Москве и Пекину

Большая семерка – это организация, которая ничего не решает, утверждает Владимир Джабаров.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что G7, дескать, давно превратилась в "застойную" организацию, которая не принимает самостоятельных решений. По этой причине Москва не отнесется серьезно к инициативе Великобритании о противодействии пропаганде России и Китая.
"Большая семерка", в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику", - сказал российский политик в комментарии РИА Новости.
Также он добавил, что Россия не намерена реагировать на предложение Британии, связанное с противодействием пропаганде Москвы и Пекина.Читайте такжеКитай "наехал" на США из-за новых санкций против России
"Их призывы к противодействию России превратились давно в общепринятую практику, на которую мы не реагируем. Об этом не раз говорил и президент, и МИД", - подчеркнул Владимир Джабаров.
Инициатива Британии по России и Китаю
- Глава МИД Великобритании Доминик Рааб предложил странам Большой семерки разработать общий механизм противодействия пропаганде России и Китая, которые дезинформируют Запад по вопросам выборов и коронавирусной инфекции.
- Дипломат рассказал, что Британия определила Россию в качестве главной угрозы королевству, и напомнил о намерениях многих союзников Лондона выяснить, при каких условиях стало возможным появление пандемии COVID-19.