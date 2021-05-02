В России резко отреагировали на планы Большой семерки по Москве и Пекину

В России на намерены реагировать на инициативу Великобритании по борьбе с пропагандой Москвы и Пекина / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что G7, дескать, давно превратилась в "застойную" организацию, которая не принимает самостоятельных решений. По этой причине Москва не отнесется серьезно к инициативе Великобритании о противодействии пропаганде России и Китая.

"Большая семерка", в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику", - сказал российский политик в комментарии РИА Новости.

Также он добавил, что Россия не намерена реагировать на предложение Британии, связанное с противодействием пропаганде Москвы и Пекина.Читайте такжеКитай "наехал" на США из-за новых санкций против России

"Их призывы к противодействию России превратились давно в общепринятую практику, на которую мы не реагируем. Об этом не раз говорил и президент, и МИД", - подчеркнул Владимир Джабаров.

Инициатива Британии по России и Китаю