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В России резко отреагировали на планы Большой семерки по Москве и Пекину

2 мая 2021, 20:24
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Большая семерка – это организация, которая ничего не решает, утверждает Владимир Джабаров.

Россия,флаг
В России на намерены реагировать на инициативу Великобритании по борьбе с пропагандой Москвы и Пекина / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что G7, дескать, давно превратилась в "застойную" организацию, которая не принимает самостоятельных решений. По этой причине Москва не отнесется серьезно к инициативе Великобритании о противодействии пропаганде России и Китая.

"Большая семерка", в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику", - сказал российский политик в комментарии РИА Новости.

Также он добавил, что Россия не намерена реагировать на предложение Британии, связанное с противодействием пропаганде Москвы и Пекина.Читайте такжеКитай "наехал" на США из-за новых санкций против России

"Их призывы к противодействию России превратились давно в общепринятую практику, на которую мы не реагируем. Об этом не раз говорил и президент, и МИД", - подчеркнул Владимир Джабаров.

Инициатива Британии по России и Китаю

  • Глава МИД Великобритании Доминик Рааб предложил странам Большой семерки разработать общий механизм противодействия пропаганде России и Китая, которые дезинформируют Запад по вопросам выборов и коронавирусной инфекции.
  • Дипломат рассказал, что Британия определила Россию в качестве главной угрозы королевству, и напомнил о намерениях многих союзников Лондона выяснить, при каких условиях стало возможным появление пандемии COVID-19.

новости России новости Великобритании Большая семерка Совет Федерации Владимир Джабаров
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