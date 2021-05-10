Хакеров РФ обвинили в кибератаке на трубопровод США Colonial Pipeline

Стало известно, какая группировка стоит за преступной атакой на США.
Стали известны подробности хакерской атаки, которая была осуществлена на американский трубопровод Colonial Pipeline.
По данным бывшего высокопоставленного чиновника, которыми он поделился с CNN, за атакой стоит преступная группировка DarkSide из России.
По словам источника CNN, деятельность DarkSide обычно нацелена на страны, где не говорят на русском.
В свою очередь по данным источника NBC News, что хотя российские хакеры часто работают в Кремле как "фрилансеры", первые признаки указывают на то, что это была преступная схема, а не нападение со стороны государства.
Группировка DarkSide – что о ней известно:
DarkSide разрабатывает программное обеспечение, используемое для шифрования и кражи данных, затем учит "аффилированных лиц", которые получают инструментарий, содержащий программное обеспечение, шаблон электронного письма с запросом вымогателя и обучение, как проводить атаки. Затем киберпреступники-партнеры выплачивают DarkSide процент от своих доходов от любых успешных атак программ-вымогателей.
Хакерская атака на трубопровод Colonial Pipeline
- Компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов США - Colonial Pipeline Company – атаковали хакеры. Из-за этого власти объявили чрезвычайное положение.
- Компания объявила, что была вынуждена в суботу, 8 мая, отключить часть своих систем из-за хакерской атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя.
- Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.
- Чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк.