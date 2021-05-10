Хакеров РФ обвинили в кибератаке на трубопровод США Colonial Pipeline

Хакеров РФ обвинили в атаке на США / Фото: laowai.ru

Стали известны подробности хакерской атаки, которая была осуществлена на американский трубопровод Colonial Pipeline.

По данным бывшего высокопоставленного чиновника, которыми он поделился с CNN, за атакой стоит преступная группировка DarkSide из России.

По словам источника CNN, деятельность DarkSide обычно нацелена на страны, где не говорят на русском.

В свою очередь по данным источника NBC News, что хотя российские хакеры часто работают в Кремле как "фрилансеры", первые признаки указывают на то, что это была преступная схема, а не нападение со стороны государства.

Группировка DarkSide – что о ней известно:

DarkSide разрабатывает программное обеспечение, используемое для шифрования и кражи данных, затем учит "аффилированных лиц", которые получают инструментарий, содержащий программное обеспечение, шаблон электронного письма с запросом вымогателя и обучение, как проводить атаки. Затем киберпреступники-партнеры выплачивают DarkSide процент от своих доходов от любых успешных атак программ-вымогателей.

Хакерская атака на трубопровод Colonial Pipeline