В США раскрыли сценарий вступления Украины в НАТО без решения вопроса по Донбассу / УНИАН

Границы страны, вступающей в Североатлантический альянс, "должны быть незыблемыми", однако НАТО не предъявляет таких требований, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

В эфире 1+1 она подчеркнула, что Украина реализует Национальную годовую программу, предусматривающую совместные тренировки и учения с НАТО.

В то же время американский дипломат пояснила, что Украине необходимо реализовать ряд реформ на пути интеграции в НАТО.

"Также есть некоторые реформы, которые еще должны быть сделаны, и касающиеся не только оборонного сектора, но и сил специальных операций, других секторов. Украина на этом пути, но еще не в конечной точке", – говорит она.

Временная поверенная в делах США в Украине согласна с тем, что многие украинцы "могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и долго" и выразила убеждение, что "цель западной интеграции этого стоит".

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"У НАТО нет требований о том, что каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена. Другими словами, что границы являются незыблемы. Впрочем, существует традиция, по которой подобные вещи должны быть решены, прежде чем страна присоединится к НАТО", – уточнила она.

Квин добавила, что разумное решение ситуации на Донбассе может быть найдено, при этом вопрос российской агрессии может быть решен: "Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь продолжающийся своеобразный конфликт".

Ранее Украина, Европейский Союз и Североатлантический альянс запустили новый переговорный формат с целью обсуждения вопросов безопасности.

Страны-партнеры продолжают объединять свои усилия на международной арене для того, чтобы более результативно бороться с вызовами в сфере безопасности и с агрессией России.