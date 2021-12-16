В США рассекретили часть документов об убийстве Кеннеди: в деле есть "российский след"

Джон Кеннеди был застрелен в автомобиле 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас / Фото whitehouse.gov

Администрация нынешнего главы Белого дома Джо Байдена обнародовала часть ранее засекреченных документов, связанных с расследованием убийства 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

Документы появились в открытом доступе на сайте Национальных архивов США.

Среди рассекреченных документов есть показания некого польского водителя посольства СССР в Австралии, который якобы сообщил американскому дипломатическому представительству, что советские власти могут быть причастны к убийству Кеннеди.

Показания мужчина дал спустя два дня после преступления. Он заявил, что Москва якобы имеет отношение к убийству Кеннеди. По его словам, советское правительство причастно к финансированию преступления.

"Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", - говорится в отчете ЦРУ.

Реклама

Источник указан как "польский водитель советского посольства в городе". В документе также отмечается, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, который был сделан 15 октября 1962 года. Отсылки на такие данные есть и в других отчетах ЦРУ.

В целом, по предварительным оценкам, нынешняя публикация документов, частично отредактированных, вероятно, не содержит информации, которая могла бы существенно изменить понимание обстоятельств, связанных со смертью 35-го президента США.

Справка. Джон Фицджеральд Кеннеди был избран президентом США в 1960 году. 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) он был застрелен в автомобиле. Официально обвинения в убийстве выдвинуты Ли Харви Освальду, однако в американском обществе циркулируют различные версии, в том числе и о причастности к убийству спецслужб США.

Как сообщал Главред, в сентябре 2021 года Федеральное бюро расследований после 20 лет, прошедших со дня кровавого теракта в США 11 сентября, наконец, опубликовало доклад по этому делу. Документ рассказывает, кто предоставил материально-техническую поддержку саудовским похитителям самолетов перед ужасным терактом.

Материалы дела рассекретили в соответствии с указом президента США Джо Байдена в 20-ю годовщину со дня трагедии.

В документе прописывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии. По словам следователей, они оказали существенную материально-техническую поддержку нескольким похитителям самолетов.

Читайте также: