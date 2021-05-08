В США сделали заявление о новой сделке с Россией по ядерному оружию

США и Россия должны провести новые переговоры по сокращению вооружений - Пентагон / Reuters

Сегодня США столкнулись с ситуацией холодной войны, поэтому Вашингтону следует вести переговоры с Москвой с целью сокращения вооружений, которые не учтены в действующем соглашении по ядерному оружию. Диалог двух государств может снизить уровень угрозы. Впервые в истории сложилась картина, при которой Штатам противостоят два равных по уровню ядерного потенциала государства – Россия и Китай. Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США, адмирал Чарльз Ричард.

В опубликованном на сайте Пентагона заявлении речь идет о том, что даже во времена холодной войны стороны вели диалог, и сейчас переговоры могут снизить уровень противостояния с целью всеобщего блага.

"Одно можно сказать о США и России: даже на протяжении всей "холодной войны", какой бы напряженной она ни была в определенные моменты, мы все это время вели диалог, и в этом была большая ценность", - сказал Ричард.

По его словам, сегодня сложилась ситуация, когда Вашингтону противостоят два равных по силам конкурента в области ядерных вооружений – Москва и Пекин. Это является первым прецедентом в истории американского государства.Читайте такжеМежду США и Россией официально началась новая Холодная война

"США впервые за всю историю одновременно сталкиваются с двумя равными себе стратегическими конкурентами с ядерным потенциалом, то есть с Россией и Китаем", - добавил он.

Рассуждая о возможностях российского и китайского государств он подчеркнул, что политика Китая представляет собой растущую угрозу, так как Пекин усиливает свое влияние во всех сферах. Москва, в свою очередь, проводит "очень обширную программу ядерной модернизации".

Ядерная сделка России и США