В США сделали заявление о новой сделке с Россией по ядерному оружию

Впервые в истории Вашингтон столкнулся с двумя равными конкурентами по ядерным вооружениям – Россией и Китаем, утверждает Чарльз Ричард.
Сегодня США столкнулись с ситуацией холодной войны, поэтому Вашингтону следует вести переговоры с Москвой с целью сокращения вооружений, которые не учтены в действующем соглашении по ядерному оружию. Диалог двух государств может снизить уровень угрозы. Впервые в истории сложилась картина, при которой Штатам противостоят два равных по уровню ядерного потенциала государства – Россия и Китай. Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США, адмирал Чарльз Ричард.
В опубликованном на сайте Пентагона заявлении речь идет о том, что даже во времена холодной войны стороны вели диалог, и сейчас переговоры могут снизить уровень противостояния с целью всеобщего блага.
"Одно можно сказать о США и России: даже на протяжении всей "холодной войны", какой бы напряженной она ни была в определенные моменты, мы все это время вели диалог, и в этом была большая ценность", - сказал Ричард.
По его словам, сегодня сложилась ситуация, когда Вашингтону противостоят два равных по силам конкурента в области ядерных вооружений – Москва и Пекин. Это является первым прецедентом в истории американского государства.Читайте такжеМежду США и Россией официально началась новая Холодная война
"США впервые за всю историю одновременно сталкиваются с двумя равными себе стратегическими конкурентами с ядерным потенциалом, то есть с Россией и Китаем", - добавил он.
Рассуждая о возможностях российского и китайского государств он подчеркнул, что политика Китая представляет собой растущую угрозу, так как Пекин усиливает свое влияние во всех сферах. Москва, в свою очередь, проводит "очень обширную программу ядерной модернизации".
Ядерная сделка России и США
- Президент США Джо Байден и российский глава государства Владимир Путин 26 января провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили вопросы продления соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений.
- 29 января президент РФ Путин подписал закон о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Москвой и Вашингтоном на 5 лет. В Кремле подчеркнули, что такие меры соответствуют национальным интересам России.
- Договор СНВ-3 был продлен Вашингтоном и Москвой на 5 лет – до 5 февраля 2026 года. В Госдепе заявили, что США планируют провести дополнительные переговоры с Россией об эффективности контроля над вооружениями.