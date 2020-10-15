В США СМИ опубликовали переписку якобы сына Байдена с сотрудником Burisma

Джо Байден ранее говорил, что "никогда не общался с сыном о делах в компании Burisma" / GettyImages

Американская газета New York Post опубликовала переписку якобы сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В одном из писем Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с тогдашним вице-президентом США. Об этом говорится в статье New York Post.

В частности, в письме, датированном маем 2014 года, Пожарский интересуется у Хантера Байдена, есть ли возможность "воспользоваться его политическим влиянием". В другом письме Пожарский благодарит Байдена-младшего за возможность встретиться с его отцом.

nypost.com

По данным издания, встреча Джо Байдена и Пожарского состоялась в 2015 году - менее чем за год до того, как занимавший тогда пост вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины, говорится в статье. При этом New York Post напоминает, что бывший вице-президент ранее говорил, что "никогда не общался с сыном о делах в компании Burisma".

NYP утверждает, что материалы переписки были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Делавэр в апреле 2019 года. Владелец устройства неизвестен, однако в компьютере много компрометирующих файлов на Хантера Байдена. Эти данные попали к республиканцам, которые и передали их журналистам.

Напомним: