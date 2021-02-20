В США вывели на орбиту украино-американскую ракету Antares с грузом для МКС

Запуск украино-американской ракеты Антарес / Facebook.com/NASAWFF

Украино-американская ракета Антарес успешно запустила на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции.

Как рассказали в Государственном космическом агентстве Украины, ракета-носитель вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 3629 кг полезного груза NASA для Международной космической станции.

"Провизия и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудования для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты", - отметили в агентстве.

Запуск состоялся 20 февраля в 19:36 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) и является первым пуском РН Антарес в 2021 году.

РН Антарес состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП КБ Южное и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА, РАПИД (Чернигов) и др. Главный разработчик ракеты-носителя - американская корпорация Northrop Grumman.

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"Надеюсь, вскоре украинская кооперация предприятий выдаст 100% отечественный продукт - ракету-носитель среднего класса, которая станет флагманом нашего ракетостроения на ближайшие годы", - сказал исполняющий обязанности главы агентства Михаил Лев.

Запуск ракеты-носителя Antares