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В США вывели на орбиту украино-американскую ракету Antares с грузом для МКС

20 февраля 2021, 21:57
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Грузовой транспортный корабль Cygnus с грузом NASA для МКС вышел на орбиту.

antares, антарес
Запуск украино-американской ракеты Антарес / Facebook.com/NASAWFF

Украино-американская ракета Антарес успешно запустила на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции.

Как рассказали в Государственном космическом агентстве Украины, ракета-носитель вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 3629 кг полезного груза NASA для Международной космической станции.

"Провизия и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудования для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты", - отметили в агентстве.

Запуск состоялся 20 февраля в 19:36 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) и является первым пуском РН Антарес в 2021 году.

РН Антарес состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП КБ Южное и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА, РАПИД (Чернигов) и др. Главный разработчик ракеты-носителя - американская корпорация Northrop Grumman.

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"Надеюсь, вскоре украинская кооперация предприятий выдаст 100% отечественный продукт - ракету-носитель среднего класса, которая станет флагманом нашего ракетостроения на ближайшие годы", - сказал исполняющий обязанности главы агентства Михаил Лев.

Запуск ракеты-носителя Antares

  • Напомним, ранее сообщалось о том, что в США с космодрома NASA успешно запустили ракету-носитель Antares, над разработкой которой работали в том числе и украинские специалисты.
  • "Украина и США реализовали еще один успешный проект в сфере мирного исследования космоса", – сообщило Посольство Украины в США.
  • Речь идет о проекте, над которым американские и украинские космические предприятия совместно работают несколько лет.
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