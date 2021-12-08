В США заявили, что "Северный поток-2" заморозят в случае вторжения России в Украину

"Северный поток-2" станет ключевым рычагом влияния на РФ в случае ее вторжения в Украину / Reuters

В случае полномасштабной эскалации России против Украины ключевым рычагом влияния на РФ станет замораживание газопровода "Северный поток-2"и его потенциального дохода.

Если президент РФ Владимир Путин захочет сохранить газопровод, он может не решиться осуществить вторжение. Об этом заявили в Белом доме, пишет AFP.

"Это рычаг для Запада, потому что, если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, вероятно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину", – сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

То, что "ПП2" может быть рычагом влияния, подчеркнула также заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. Она отметила, что "если президент Путин пойдет на Украину, мы ожидаем, что газопровод будет приостановлен".

В администрации президента США Джо Байдена считают, что Германия согласится на такой шаг и "заморозит" газопровод, чтобы повлиять на Путина. Нуланд во время слушаний в Сенате выразила уверенность, что новый канцлер Германии Олаф Шольц согласен в этом вопросе с Вашингтоном.

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Читайте такжеЕще полгода "Северный поток-2" не смогут запустить, – посол ГерманииНапомним, Германия пока приостановила сертификацию "Северного потока-2". Причиной этого стало несоответствие структуры собственности проекта законодательству ФРГ.

Теперь россияне должны либо адаптировать под законодательство Германии ту компанию, которая уже создана для управления немецким участком "ПП2", либо зарегистрировать новую. Этой компании должна перейти во владение немецкая часть магистрали. К тому времени сертификацию не восстановят.

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