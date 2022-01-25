В Стамбуле снегопад: самолеты стоят по 20 часов

Самолеты стоят по 20 часов / Соцсети

Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы. Это связано с сильным снегопадом в стране.

Как сообщили в службе оперативного оповещения компании HelpDesk, по решению властей выполнение рейсов из Стамбула возможно только в "ограниченном количестве" через подготовленную полосу.

Накануне вылет был приостановлен до 4 часов утра, позже - до 13 часов по местному времени. Затем объявили об отмене всех рейсов и в Стамбул, и из него.

"Наши рейсы отменены в соответствии с решением местных властей об ограничении полетов", - сказано в сообщении.

Среди отмененных и авиарейсы в Украину. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко написал в Twitter, что дипломаты взаимодействуют с администрацией и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить насущные потребности пассажиров и скорейшее возобновление рейсов.

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"Украинские дипломаты находятся в аэропорту Стамбула для предоставления консульской помощи украинцам, которые не могут вылететь в Киев из-за погодных условий", - отметил Николенко.

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Напомним, в Греции также идет сильный снегопад и ураган. Многие населенные пункты оказались отрезанными от цивилизации, а транспортное соединение заблокировано.

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