В Тбилиси митингующие установили палатки напротив парламента

В Грузии установили палатки / Спутник.Грузия

Участники масштабных акций протеста против итогов выборов в парламент, установили в Тбилиси у здания парламента две палатки.

"Я очень зла. Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, а кто нет - остается. Я останусь перед парламентом, у лестницы", - сказала лидер оппозиционной партии Единое национальное движение Хатия Деканоидзе, экс-глава Нацполиции Украины, пишет ТАСС.

Полицейские пытались помешать протестующим разбить палаточный городок и даже отняли одну палатку, однако позже решили не мешать. По словам представителей оппозиции, теперь они будут находиться перед зданием законодательного органа всю ночь.

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В митинге в центре Тбилиси принимают участие несколько тысяч представителей оппозиционных партий и их сторонников. Демонстранты также устроили шествие к дому председателя правящей партии Грузинская мечта - Демократическая Грузия Бидзины Иванишвили, а затем вернулись к парламенту.

Оппозиция отказывается признавать итоги голосования на парламентских выборах, согласно которым на них побеждает правящая партия Грузинская мечта - Демократическая Грузия. Оппоненты власти считают выборы нелегитимными из-за ряда нарушений.

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