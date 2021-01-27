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В украинской разведке спрогнозировали, как повлияет на Россию болезнь Путина

27 января 2021, 16:51
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По прогнозу сотрудников Службы внешней разведке, "путинизм" за поребриком будет только процветать.

Путин
Владимир Путин / Reuters

У президента России Владимира Путина серьезные проблемы со здоровьем и поэтому в России стартовал период трансфера власти. Такую версию обнародовали сотрудники Службы внешней разведки Украины.

"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем В. Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства, в России де-факто начался период трансфера власти", ‒ заявили они.

При этом в СВР полагают, что Россия, даже если Путин покинет пост, продолжит агрессивную политику против Украины, а в целом по РФ будет процветать "путинизм".

Разведчики отмечают, что цели России в отношении Украины останутся неизменными, и агрессор дальше будет пытаться держать Украину в сфере своего влияния и не допустить ее вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс (НАТО).

"Независимо от конкретного варианта ("Путин - пожизненный президент", "Путин - лидер нации", "Путин - тандем", "наследник Путина" и тому подобное), базовый сценарий на среднесрочную перспективу предполагает сохранение в России государственной модели "путинизма" с Путиным или без него", ‒ заявили в СВР.

Читайте такжеИстория болезни Путина

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Журналисты британского таблоида The Sun со ссылкой на собственные источники сообщили, что Владимир Путин страдает от болезни Паркинсона.
  • Издание также выяснило, что Путин собирается покинуть пост президента РФ уже в начале 2021 года.
  • Позднее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что информация западных СМИ о наличии у российского лидера серьезной болезни является "полной чушью".

новости России Владимир Путин Служба внешней разведки болезнь Паркинсона
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