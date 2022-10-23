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В Вашингтоне обеспокоены геополитическими аферами Илона Маска – The Washington Post

23 октября 2022, 14:24

Изобретатель и миллиардер Илон Маск оскандалился из-за своих заявлений касательно войны России и Украины. И обозлил официальный Вашингтон.

Белый дом, Маск
В Вашингтоне обеспокоены геополитическими аферами Илона Маска – The Washington Post / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Недавние геополитические высказывая американского коммерсанта-инноватора Илона Маска по поводу войны, которую Россия развязала против Украины, вызвали жесткое возмущение у политиков из Вашингтона. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

Как говорят журналисты, что 20 лет сотрудничества между Маском и Белым домом помогли США возвратить себе господство в космических полетах и развернуть массовое производство электрокаров. Предлагая абсурдные условия "мира" между Россией и Украиной, основатель SpaceX и Tesla вызвал мощную волну недовольства в Вашингтоне.

А позднее Маск вообще заявил, что не хочет продолжать платить за использование бойцами ВСУ спутникового интернета Starlink, чем вызвал недовольство уже у некоторых чиновников в Пентагоне.

Тем не менее, многие в Вашингтоне продолжают восхвалять его работу в сфере национальной безопасности, но теперь считают Маска "слишком могущественным и безрассудным".

Как говорит сенатор Ричарда Дурбин, люди следят буквально за каждым словом Маска, потому что и ранее он таким образом влиял на различные процессы. При этом политик надеется, что изобретатель в будущем будет более ответственно к тому, что пишет и говорит.

Напомним, на минувшей неделе Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, что он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.

Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.

Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".

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