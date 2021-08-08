Вакцина не поможет: в США предупредили о появлении нового штамма-мутанта COVID-19

В США говорят о появлении устойчивого к вакцинам штамма / Daniel Foster / flickr.com/

Новый штамм коронавируса может стать устойчивым к вакцинам, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он спрогнозировал, что в зимний период коронавирусная инфекция будет распространяться вместе с вирусом гриппа, однако остановить пандемию может прививка подавляющего большинства населения, сообщает USA Today.

Инфекционист предупредил о том, что новый всплеск заболеваемости может произойти также весной 2022 года.

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США пояснил, что непривитые люди помогают распространять коронавирус.

По его словам, увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов коронавируса, однако не исключено возникновение нового штамма вируса.

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"Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты вакцины", - добавил Фаучи.

Напомним, новое исследование ученых показало, что некоторым людям может быть достаточно только одной прививки вакциной Pfizer для того, чтобы получить крепкий иммунитет. Однако это касается только тех, у кого ранее подтвердили SARS-CoV-2.