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Ведущие соцсети США ограничили доступ к статье о Байдене и коррупции в Украине

15 октября 2020, 09:52

Facebook и Twitter помечают ссылки о письмах Байдена-младшего по делу украинской компании Burisma как небезопасные.

Facebook и Twitter накинулись с цензурой на статью про Байдена и Украину
Facebook и Twitter накинулись с цензурой на статью про Байдена и Украину / GettyImages

После того, как авторитетная американская газета New York Post опубликовала переписку якобы сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, ведущие социальные сети США – Facebook и Twitter – ограничили репосты этой статьи.

Соцсети помечают ссылки о письмах Байдена-младшего по делу украинской компании Burisma как небезопасные. Поэтому перейти по ним одним кликом нельзя.

Свои действия соцсети оправдывают возможной недостоверностью материала. По словам представителя Facebook Энди Стоун, "эта история имеет право на проверку фактов сторонними партнерами Facebook по проверке фактов". А пока что ее распространение ограничено, пишет CNBC.

Читайте такжеУкраинская Википедия вляпалась в скандал из-за цензуры СМИПри этом ранее Facebook неоднократно заявлял, что выступает за свободу слова, и соцсеть не может определять, что является истиной.

Позднее к цензуре присоединился и Twitter. Данная соцсеть свое решение аргументировала тем, что у статьеи нет авторитетных источников происхождения.

Представитель избирательной кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс прокомментировал ситуацию следующим образом: на посту вице-президента Байден проводил в отношении Украины только официальную политику США.

Стоит отметить, что демократическая пресса периодически публикует посты, которые дискредитируют оппонента Байдена-старшего на будущих выборах – нынешнего президента США Дональда Трампа. Гипотетически данные посты также могут являться фейками – однако случаи их блокировки пока не зафиксированы.

Burisma и Байден: последние новости

  • Сын бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Эту компанию связывают с экс-министром правительства Азарова Николаем Злочевским.
  • Команда президента Дональда Трампа неоднократно пыталась доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине, пользуясь должностью вице-президента США.
  • Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей - объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.
  • Во время первых предвыборных дебатов Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" – имелась ввиду работа в фирме Burisma.
  • 14 октября New York Post опубликовала переписку якобы сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.
  • В частности, в письме, датированном маем 2014 года, Пожарский интересуется у Хантера Байдена, есть ли возможность "воспользоваться его политическим влиянием". В другом письме Пожарский благодарит Байдена-младшего за возможность встретиться с его отцом. При этом New York Post напоминает, что бывший вице-президент ранее говорил, что "никогда не общался с сыном о делах в компании Burisma".

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