Ведущие соцсети США ограничили доступ к статье о Байдене и коррупции в Украине

Facebook и Twitter накинулись с цензурой на статью про Байдена и Украину / GettyImages

После того, как авторитетная американская газета New York Post опубликовала переписку якобы сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, ведущие социальные сети США – Facebook и Twitter – ограничили репосты этой статьи.

Соцсети помечают ссылки о письмах Байдена-младшего по делу украинской компании Burisma как небезопасные. Поэтому перейти по ним одним кликом нельзя.

Свои действия соцсети оправдывают возможной недостоверностью материала. По словам представителя Facebook Энди Стоун, "эта история имеет право на проверку фактов сторонними партнерами Facebook по проверке фактов". А пока что ее распространение ограничено, пишет CNBC.

Читайте такжеУкраинская Википедия вляпалась в скандал из-за цензуры СМИПри этом ранее Facebook неоднократно заявлял, что выступает за свободу слова, и соцсеть не может определять, что является истиной.

Позднее к цензуре присоединился и Twitter. Данная соцсеть свое решение аргументировала тем, что у статьеи нет авторитетных источников происхождения.

Представитель избирательной кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс прокомментировал ситуацию следующим образом: на посту вице-президента Байден проводил в отношении Украины только официальную политику США.

Стоит отметить, что демократическая пресса периодически публикует посты, которые дискредитируют оппонента Байдена-старшего на будущих выборах – нынешнего президента США Дональда Трампа. Гипотетически данные посты также могут являться фейками – однако случаи их блокировки пока не зафиксированы.

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