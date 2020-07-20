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Путин сделал скандальное заявление о политике Януковича в Крыму

Президент РФ рассказал, как у полуострова отбирали деньги в 2014 году.

20 июля 2020, 23:00
Путин
Путин пожаловался на разворовывание Крыма в 2014 году / Reuters

Президент России Владимир Путин, который сегодня отправился с визитом в аннексированный Крым, пожаловался, что правительство Януковича в 2014 году вынуждено было больше забирать средств у полуострова, чем вкладывать в него.

По его словам, это делалось в связи с "тяжелой экономической ситуацией в Украине". Таким заявлением лидер страны, аннексировавшей полуостров, отличился в ходе общения с рабочими судостроительного завода Залив в Керчи, передает ТАСС.

Он таже припомнил разговор экс-премьером Украины Николаем Азаровым, у которого поинтересовался, почему "украинские власти забирают у Крыма деньги". В ответ, утверждает глава РФ, он якобы услышал, что у чиновников нет выбора.

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"Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером до 2014 года, когда он еще был им. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "Мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать – для того, чтобы поддержать другие регионы Украины", – вспомнил Путин.

Глава России выразил убеждение, что подобные действия "приводили полуостров в упадок". Более того, добавил, что украинское правительство "было вынуждено это делать в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране".

Визит Путина в Крым

Как писал Главред, 20 июля, президент РФ Владимир Путин приехал в аннексированный Россией Крым. Он принял участие в церемонии закладки новых российских боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи.

Позже в МИД Украины назвали этот визит "циничным" и пригрозили последствиями.

Виктор Янукович Владимир Путин новости России новости Крыма новости Украины Николай Азаров
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